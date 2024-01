Was bleibt?

Brief an den toten Vater

Von Detlef Berentzen

"Da ist dieses allererste Foto, auf dem du mich im Arm hältst. Ich bin noch klein, ganz klein, glatzköpfig, du im weißen Hemd, gut rasiert. Ich schaue dich mit gefurchter Kleinkinderstirn an, und auf der Rückseite des Fotos hat Mutter mit blauer Tinte eine Frage notiert: "Werde ich mal so groß wie Du, Vati?" Damals konnte ich noch nicht wissen, wie fremd wir uns in all dem Nachkrieg einmal sein würden. Wie viel Angst, Kälte, Hass und Gewalt zwischen Vater und Sohn möglich sind. Und wie viel Liebe, die ich dir heute nachtragen will." Der 63-jährige Autor Detlef Berentzen hat sich immer wieder mit dem Aufwachsen, den Schmerzen und der Revolte seiner Generation beschäftigt. Derzeit schreibt er für sein nächstes Buch einen Brief an den längst verstorbenen Vater. Und kommt ihm dabei überraschend nahe. Nahe wie nie zuvor.