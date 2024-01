Hörer live

Diskutieren Sie mit!

Moderation: Patrick Batarilo

Gast im Studio: Martin Kalmbach, Therapeut und Väterberater

Thema: Männer und ihre Väter

Was ist das Anliegen der Väter heute?

Am Vormittag in SWR2 Tandem um 10.05 Uhr sprechen Männer über ihre Väter. Diese Väter waren überwiegend Kriegskinder oder Kriegsjugendliche und wurden von ihren Söhnen als eher abwesend erlebt. So erscheinen sie als „Sehnsuchtsprojektionen und Märchenfiguren“, wie es einer der Männer ausdrückt.

Am Abend diskutieren wir die Frage: Was ist das Anliegen der Väter heute und wie haben Sie ihren Vater erlebt?

Gast im Studio ist der aus Landau stammende und in Hamburg arbeitende Therapeut Martin Kalmbach. Aus seiner Praxisarbeit unter anderem im Hamburger Verein „Väter e.V.“ kennt er die Themen der Väter heute, weiß, was Trennungsväter umtreibt und in welchen Schwierigkeiten sie stecken. Zudem veranstaltet Martin Kalmbach Geburtsvorbereitungskurse für werdende Väter. Wir fragen: Was macht Vaterschaft heute aus? Was ist väterlich und können Männer mütterlich sein? Wir sprechen auch über die Schattenaspekte von Vaterschaft, von Gewalt und antisozialem Verhalten.

Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Meinung und Erfahrung mit, sprechen Sie mit dem Therapeuten und Väterberater Martin Kalmbach.