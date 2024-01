Vertrauen war immer unsere Basis

Die Geschichte von Arno und André Stern

Von Kai Adler

Arno Stern ist neun Jahre alt, als für ihn und seine Eltern eine Flucht beginnt, die die jüdische Familie aus Kassel in die Schweiz und dann nach Frankreich führt. Trotz aller Widrigkeiten erfährt Arno in seiner Familie Vertrauen und Geborgenheit. Dieses bedingungslose Vertrauen schenkt er später auch seinen eigenen Kindern - eine Haltung, die Freiheit und wirkliche Nähe erst möglich macht. Arno Stern wird zum Erfinder der frühkindlichen Ausdrucksemiologie und des Malorts. Dieselbe Achtsamkeit, mit der er die ersten Äußerungen kindlichen Seins erforscht, prägt auch das Verhältnis zu seinem Sohn André. Inzwischen hat auch André einen Sohn. (Produktion 2013)

