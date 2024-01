Nach dem Kampf

Traumatisierte Soldaten in einer Kiewer Klinik

Von Julia Solovieva

Andrej konnte nach seinem Einsatz in der Ostukraine nicht mehr sprechen. Er wurde in die Staatsklinik für Arbeitskrankheiten in Kiew eingeliefert und dort geheilt. Seit einem Jahr werden in dieser Klinik auch Soldaten behandelt, die im Osten der Ukraine gekämpft haben. Einige von ihnen waren in Gefangenschaft, viele leiden unter Depressionen, Albträumen und Schlafstörungen. Zwischen den Behandlungen treffen sie sich im Park der Klinik, rauchen, schweigen oder erzählen von ihren Träumen und mischen sich in die Diskussionen über die Zukunft der Ukraine ein. Julia Solovieva hat mit ihnen gesprochen und auch ihre Ärzte und Therapeuten interviewt.