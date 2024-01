Das Haus in der Sonnenbergstraße

Erinnerungen an meine Stuttgarter WG und was aus ihr geworden ist

Von Nadja Odeh

Uli war die Dienstälteste. Sie war schon zehn Jahre vor mir eingezogen und die Hauptmieterin. Stephan gehörte mit zum harten Kern, und dann gab es da noch Inge und Bernd. Nein, es war keine Studenten-WG. Sie alle waren berufstätig, und auch ich hatte dem Studentenleben gerade den Rücken gekehrt. Der Einstieg ins Berufsleben in einer fremden Stadt, in der so gar kein Zuhausegefühl aufkommen wollte, war hart. Die WG sollte sich als meine Rettung erweisen, aber das wusste ich damals noch nicht. Mit vier völlig unbekannten Menschen unter einem Dach! Die Alternative war ein möbliertes Zimmer bei einer einsamen alten Dame auf dem Killesberg. Trau Dich, sprach ich mir Mut zu, und habe es nie bereut. Das ist nun 20 Jahre her.