Die Geschichte meiner Familie zwischen Freiburg und Schanghai

Von Xifan Yang

Sie ist das, was die Chinesen eine "Banane" nennen: außen gelb, innen weiß. Xifan Yang wurde in China geboren und kam mit vier Jahren nach Freiburg, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Später besuchte sie in München die Deutsche Journalistenschule. In ihrem Buch "Als die Karpfen fliegen lernten" begibt sich Xifan Yang auf die Spuren ihrer chinesischen Familiengeschichte, vor allem der ihres Großvaters Peng, der unter Mao 20 Jahre lang Zwangsarbeit leisten musste. Seit 2011 lebt und arbeitet die 27-Jährige als freie Journalistin in Schanghai.

Um 19.20 Uhr ist Xifan Yang zu Gast im Tandem-Magazin Rakete.



