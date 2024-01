per Mail teilen

Wie ein spanisches Dorf ums Überleben kämpft

Von Francisco Olaso

Prat de Comte ist ein 164-Seelen-Dorf in Katalonien und seine Lage ist kritisch. Wenn nicht neue Schüler in die Schule kommen, wird sie geschlossen und dann ziehen noch mehr Menschen weg. Das Dorf würde sterben wie schon 3.000 andere spanische Dörfer. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, drei Familien Arbeit und Wohnung zu geben, wenn sie sich in Prat de Comte ansiedeln. Die Resonanz auf das Angebot war überwältigend.