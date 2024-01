Ein Streifzug durch Lagos

Von Teju Cole

Ein Nigerianer kehrt nach 15 Jahren USA in seine Heimatstadt Lagos zurück. In der Zehnmillionenmetropole herrschen Korruption und Gewalt. Auf seinen Streifzügen durch die Viertel seiner Kindheit und Jugend muss der Besucher stets mit einem Überfall rechnen. Angst ist seine ständige Begleiterin. Gleichzeitig ist er fasziniert von dem Lebenshunger und der Kreativität in dieser pulsierenden Stadt. Das Leben in Amerika habe ihn verweichlicht, konstatiert die Verwandtschaft, während er selbst abwechselnd darüber nachdenkt, wie spannend es wäre, wieder hier zu leben und - wie unmöglich ihm das geworden ist.

Buchtipp:

Jeder Tag gehört dem Dieb

Teju Cole

Hanser Verlag Berlin (gebundene Ausgabe: 176 Seiten, €18,90)

ISBN-10: 3446247726

ISBN-13: 978-3446247727