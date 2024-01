Das grüne Schloss

Die Adelsfamilie Hohenlohe zwischen Tradition und Moderne

Von Rainer Schildberger

Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg ist Oberhaupt eines Adelshauses, das bereits seit dem Spätmittelalter existiert und mit dem britischen Königshaus verwandt ist. Der 45-Jährige legt wenig Wert auf seinen Titel. Das Erbe seines Vaters anzutreten war für ihn aber selbstverständlich, auch wenn er dafür seine Sportmarketingfirma in München aufgeben musste. Er zog mit seiner Familie nach Langenburg und kümmert sich nun um den Erhalt des Familienschlosses, das er zu einem Tagungsort ausbaut, wo über ökologische Fragen und gesellschaftlichen Wandel diskutiert wird. Und er plant einen Windpark in seinem Wald. Doch die Ambitionen des Schlossherrn haben auch Widerspruch in der Bevölkerung ausgelöst.



