Von den Eltern getrennt

per Mail teilen

Die Übersetzerin und Autorin Dragana Oberst erzählt im Gespräch mit Petra Mallwitz von einem Leben voller Brüche

"Warum wachsen alle anderen Kinder bei ihren Eltern auf und ich nicht?" Das war eine der vielen quälenden Fragen in Dragana Oberst's früher Jugend. Sie war sechs, als ihr Vater ging und sieben, als die Mutter zum Arbeiten nach Deutschland reiste. Eigentlich nur für kurze Zeit, aber es wurden viele Jahre ohne Kontakt daraus. Dragana wuchs bei ihrer Großmutter auf dem Land auf, in Titos Jugoslawien der 60er-Jahre. Die Güte und Großherzigkeit dieser Frau waren es, die Dragana Oberst in einem Leben voller Brüche Halt gaben. Bis heute.

Buchhinweis:



Dragana Oberst

Jenseits der weißen Linie

A1 Verlag 2014 (gebunden für € 16,80)