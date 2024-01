Dein Schrank, mein Tisch

Was mitgeht, wenn zwei zusammenziehen

Von Regina Burbach

Wenn zwei zusammenziehen, passen meist vom Platz her schon nicht die Möbel beider in die gemeinsame Wohnung, von Stilfragen ganz abgesehen. Wie aber kommen die Zusammenziehenden in dem Punkt zusammen? Wer trennt sich von welchem Stück, und wie? Leichten Herzens oder durch Kleinbeigeben, damit Ruhe ist? Nicht unwichtig bei all dem ist, wer wo einzieht. Ob beide neu irgendwo einziehen, ob jemand beim Partner einzieht, oder ihn oder sie bei sich einziehen lässt - bei aller Liebe, wer möchte dauernd von Möbeln umgeben sein, die er schrecklich findet? - Über das Verteidigen der eigenen Dinge, des eigenen Terrains, und die Strategie der Kompromisse. (Produktion 2010)