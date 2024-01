Der Vermittler

Wladimir Ruban organisiert den Gefangenenaustausch in der Ostukraine

Von Julia Solovieva

Einen Monat lang verbrachte Sergej in Gefangenschaft der Separatisten. Seine Befreiung hat er dem Leiter der ukrainischen Offiziers-Vereinigung zu verdanken, Generaloberst Wladimir Ruban. Der setzt sich für den Gefangenenaustausch und für ein schnelles Ende des Krieges ein. Schon im Sommer 2014 hat er die 47 Kommandeure der Donezker und Lugansker Rebellen dazu gebracht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Über 600 Soldaten hat Ruban nur mit dem "Wort eines Offiziers" ausgetauscht. Sein Sohn, auch Offizier und außerdem Jura-Student, begleitet ihn oft auf seinen riskanten und lebensgefährlichen Missionen.

Musikliste:

Deborah Fletcher

John Howard & The Night Mail

CD: John Howard & The Night Mail

Wives and Lovers

Cécile Mc Lorin Salvant

CD: For One To Love