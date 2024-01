per Mail teilen

Die Arbeit des Schweizer Vereins Psychex

Von Hans Rubinich

Anders als in Deutschland werden in der Schweiz sogenannte Geisteskranke, aber auch "Verwahrloste" mittels "fürsorgerischen" Freiheitsentzugs in psychiatrische Anstalten eingeliefert und dort festgehalten. Der Verein Psychex hat sich zum Anwalt der Eingeschlossenen gemacht und versucht ihnen mit juristischer Hilfe zur Freiheit zu verhelfen. Hans Rubinich stellt den Verein und seine Arbeit vor.