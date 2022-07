Das Leben - weit weg

Dorfsterben und was eine mobile Bäckersfrau für die Dörfer bedeutet

Von Christine Deggau

Die noch was werden wollen, gehen in die Stadt, die anderen bleiben zurück. Läden schließen, Häuser stehen verlassen. Was ist mit denen, die geblieben sind, den Alten? Birgit Jenner kennt sie. Wenn ihr Bäckerwagen vorfährt, kommt mehr als nur frisches Brot. Birgit Jenner bringt Geschichten mit, und vor allem: Sie hört zu. Sie selbst lebt in einem Dorf, das anders ist. Hier gibt es nicht nur "Jenners", die Bäckerei von Birgit und Fritz. Hier sind die rund 1000 Einwohner durch ein besonderes Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, miteinander verbunden.