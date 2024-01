Ohne Netz und doppelten Boden

per Mail teilen

Die mexikanische Journalistin Yohali Reséndiz

Von Andreas Boueke

Regie: Maria Ohmer

In Mexiko ist es gefährlich, über bestimmte Themen zu berichten: Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Polizeigewalt, Drogenkartelle. Auch die Reporterin Yohali Reséndiz bekommt Morddrohungen, weil sie die Namen von Männern veröffentlicht hat, die Kinder missbrauchten. In ihrem Fernsehsender steht sie unter Druck, weil sie die Rolle einflussreicher Politiker bei der Vertuschung von Straftaten aufdeckte. Als Kind war Yohali selbst Opfer von Gewalt und Armut. Heute kann sie nicht wegschauen, wenn Frauen oder Kinder misshandelt werden. Sie trotzt der Angst und kümmert sich darum, dass den Opfern geholfen wird.

(Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musiktitel

La Patria Madrina

Lila Downs & Juanes

CD: Balas y chocolate

Ya me voy

Los De Abajo

CD: Mariachi Beat

Abajo y a la izquierda

Panteón Rococó

CD: Ejército de paz