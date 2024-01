Spiel ohne Gewinner

Kampf gegen die Spielsucht

Von Elise Landschek

Auch heute noch könne er nicht einfach so an der offenen Tür einer Spielhalle vorbeigehen. Die Geräusche, die blinkenden Lampen, der Geruch. Da sei immer noch dieser fast magische Sog. Früher war Gerd Schulz ein erfolgreicher Manager. Sein Jahreseinkommen: sechsstellig. Inzwischen wohnt er in einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung. Gerd Schulz war spielsüchtig, jede freie Minute verbrachte er in Automatencasinos oder beim Internetpoker. 500.000 Euro hat er so verloren, seinen Job und fast auch sein Leben, dem er ein Ende setzen wollte. Heute ist er "clean", lebt in einer festen Beziehung und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Aber die Suchtgefahr wird bleiben.