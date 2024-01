Die Mutter eines autistischen Kindes

per Mail teilen

Almut Engelien spricht mit Tessa Korber

In vielen Geschichten über Autisten geht es um deren besondere Begabung. Was das Zusammenleben für die Angehörigen bedeutet, wird dagegen selten zum Thema gemacht. Tessa Korber, die Mutter eines 11-jährigen autistischen Sohnes erzählt offen davon, wie sie an ihre Grenzen gerät, dadurch dass sie rund um die Uhr Aufpasserin und Vermittlerin ihres Sohnes sein muss. Denn Simon spricht nicht. Er schlägt oft wild um sich, reißt Gegenstände runter, schreit, möchte aufs Dach klettern, weil er die Gefahr nicht erkennt. Aber dann sagt er auch unglaubliche Sätze (formuliert über eine Buchstabentafel) wie: "Ich liebe dich nicht, aber ich möchte es mal können." (Produktion 2012)

Musiktitel

Mantra

Wirtz

CD: Auf die Plätze, fertig, los

Birds of prey

Susana Sawoff

CD: Bathtub rituals

Cempasúchil

Monsieur Periné

CD: Caja de música