Soundtrack für Helden

Der kalifornische Komponist Paul Romero



Von Rainer Schildberger

Paul Romero lebt den amerikanischen Traum. Er ist das fünfte Kind mexikanischer Einwanderer. Seine Großväter haben noch in den Silberminen Neu-Mexikos geschuftet. Er hat heute ein Haus in den Hollywood Hills.

Seit fast 20 Jahren schreibt er die Musik für "Heroes of might and magic" und andere weltweit erfolgreiche Computerspiele. Pseudomittelalterliche Kosmen voller Helden, Magier und böser Kreaturen im Kampf um die Weltherrschaft. Aus den anfänglich an einem simplen Synthesizer entwickelten Sounds sind opulente Werke geworden, die sogar von symphonischen Orchestern aufgenommen werden. Dabei hat der kalifornische Komponist selbst noch nie ein Computerspiel gespielt.

