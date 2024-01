Die ganze Stadt soll unser Klassenzimmer sein

Das Institute for Collaborative Education in Manhattan



Von Grace Yoon

Im "Institute for Collaborative Education" in Manhattan lernen Kinder aus allen sozialen Schichten und Ethnien zusammen. Sie arbeiten projektbezogen, in kleinen Klassen und ohne Noten bis zum Abschluss der Highschool. "Im normalen Ausbildungsweg gibt es meistens die 'schlauen' Kinder, die 'mittelmäßigen' und die, 'die du wegwerfen kannst'. Aber unsere Schule behält alle! Manche unserer Jugendlichen sind Waisen oder obdachlos, aber viele kommen auch aus der Mittelschicht, oder aus Künstlerfamilien, und wenn sie ihren Schulabschluss machen, haben alle Kameradschaft und Solidarität gelernt. Es ist wirklich unglaublich, dass das so gut funktioniert!", sagt der Musiklehrer Roy Nathanson, der mit seiner Klasse zum Dichten in die U-Bahn geht.

Musiktitel

Pilot

JOCO

CD: Horizon

Apples (Don't fall far from the tree)

Mighty Sam McClain & Knut Reiersrud

CD: Tears of the world

Milonga Blue

El Juntacadaveres

CD: Twists and turns