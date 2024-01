Ich lüge also bin ich

Wenn Menschen ihr Leben erfinden

Von Ynes Mohlfenter

"Ich habe Krebs", eröffnet Luisa ihrem Freund Georg. Dass sie lügt, ist das Letzte woran Georg in diesem Moment denkt. Doch nach und nach häufen sich die Ungereimtheiten und irgendwann wird Georg klar: Luisa hat nicht nur ihre Krankheit erfunden, sondern vieles mehr. Fachleute nennen das krankhafte Verlangen zu lügen Pseudologie. Pseudologen denken sich häufig ein schillerndes Parallelleben aus, in dem sie zum Beispiel großes Leid aushalten. Dafür winkt ihnen Aufmerksamkeit und Bewunderung. Vor allem gelingt ihnen so die Flucht aus ihrer realen Biografie, die häufig von Vernachlässigung in der Kindheit, Missbrauch oder dem Gefühl der Leere geprägt ist. (Produktion 2013)