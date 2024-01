Gegen den Hass

Warum sich der Palästinenser Ahmad Mansour für die Psychologie entschieden hat

Mit Ahmad Mansour spricht Almut Engelien

Ahmad Mansour hat einen weiten Weg hinter sich. Der 39-jährige Psychologe wurde in einer arabischen Kleinstadt in Israel geboren, er ist Palästinenser mit israelischem Pass. Seit acht Jahren lebt er in Berlin. Als Jugendlicher war er viele Jahre aktiv bei der islamistischen "Muslimbruderschaft". Mit dem Studium an der Universität von Tel Aviv habe er ein freieres Leben und das kritische Denken für sich entdeckt, sagt er. Heute engagiert er sich in Berlin gegen Unterdrückung im Namen der "Ehre" und hat ein Netzwerk liberaler Muslime in Europa gegründet. Im Gespräch mit Almut Engelien erzählt er, wie sich sein Leben und seine Überzeugungen entwickelten. (Produktion 2013)

