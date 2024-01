Gestrandet

Afrikanische Flüchtlinge auf Malta

Von Andreas Boueke

Mohammed und Zacaria sind aus Somalia geflohen. Sie haben die Sahara durchquert. Auf dem Weg durch die Wüste sahen sie Freunde sterben. In Libyen sind sie mit einem kleinen, maroden Boot in See gestochen. Nach Tagen auf dem Mittelmeer kam Land in Sicht. Eine Insel: Malta. Sie hatten Europa erreicht und glaubten an die Erfüllung ihres Traums von einem besseren Leben. Aber Flüchtlinge, die Malta erreichen, werden erst einmal inhaftiert. Die meisten leben monatelang, manche sogar mehrere Jahre, in den "Camps", ohne Zukunftsperspektiven, ohne Aussicht, eines Tages irgendwo in Europa ein selbstbestimmtes Leben zu führen. (Produktion 2013)

