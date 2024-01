Auf ewig Kokosnuss

Die Ossis von Namibia

Von Dagmar Wittek

"Guten Morgen Namibia", grüßt Lucia Engombe in makellosem Deutsch die Hörer des deutschen Radioprogramms in Namibia. Lucia ist in der DDR aufgewachsen. Die SWAPO, die heutige Regierungspartei, hatte Kleinkinder während des Befreiungskampfes dorthin verschickt, um sie zur künftigen schwarzen Führungselite Namibias ausbilden zu lassen. 1990 kam sie zurück in die afrikanische Heimat und wurde als Kokosnuss beschimpft - außen braun und innen weiß. Was ist aus den Ossi-Kindern 25 Jahre nach Namibias Unabhängigkeit geworden?