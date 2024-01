Ein Obdachloser als Sozial-Arbeiter

per Mail teilen

Sebastian Barth spricht mit Richard Brox

Er lebte seit mehr als 30 Jahren auf der Straße. Richard Brox hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen: Vor einigen Jahren startete er eine eigene Internetseite. Er stellt Informationen und Anlaufadressen für andere Obdachlose ins Netz, reist von Wohnheim zu Wohnheim, testet auch Behörden und Hilfsangebote und gibt seine Erfahrungen online weiter. Er will helfen, will den Menschen auf der Straße eine Stimme geben, will für die Erfahrungen Obdachloser sensibilisieren.

Mit Sebastian Barth sprach er über seine Wünsche und Träume und sein Leben am Rande der Gesellschaft.