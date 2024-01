Raus aus der Abwertungsspirale

per Mail teilen

Kommunikationstraining für Trennungseltern



Von Sabine Voss

Ein neues Kommunikationstraining für Trennungseltern will deren Bewusstsein dafür schärfen, wie tief sie mit Wut, Hass und gegenseitiger Entwertung vor allem ihre Kinder verletzen. Der Name ist Programm: "Kind im Blick", abgekürzt KIB. Trainiert wird in bunt gemischten Elterngruppen, aber nie mit dem eigenen Konfliktpartner.

Die KIB-Kurstrainer setzen darauf, die im Streit befindlichen Paare getrennt voneinander mit anderen Trennungsvätern und -müttern Erfahrungen machen zu lassen. Die Rollenspiele und Diskussionen im KIB-Kurs bewirken vielleicht keine Wunder, tragen aber doch oftmals Früchte.