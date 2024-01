Ich war ein schlafender Baum

per Mail teilen

Das Dichtercafé im Tagelöhnerviertel von Osaka

Von Malte Jaspersen

(Wdh. vom Montag, 19.20 Uhr)

Das Tagelöhnerviertel Kamagasaki ist eine dunkle Insel in der neon-glitzernden Metropole Osaka. Hier sieht man einem anderen Japan ins Gesicht. 2008 eröffnete die Dichterin Kanayo Ueda in Kamagasaki den "Coco Room", Café und Zentrum der "Kunstuniversität Kamagasaki". Das Programm umfasst Kalligraphie, Poesie, Comedy, Tanz. Kurse für Menschen, die den Kontakt zur Gesellschaft und oft auch zu sich selbst verloren hatten. Einer davon ist Yuichi Tada. Sein Leben ist bestimmt von Gelegenheitsarbeiten, Glücksspiel und Alkohol. Seit der Begegnung mit dem "Coco Room" trägt er Notizblock und Stift in der Brusttasche - für Gedichte.