Zwischen Tradition und Fanatismus

Von Thomas Franke

Auf einer Wiese in Moskau haben sich 40 Menschen versammelt, um Kosakenspiele abzuhalten. Sie tragen Pelzkappen, Umhänge und Reitstiefel. Sie werden sich mit der Peitsche messen und mit dem Säbel, zu Pferd und auf dem Bauch robbend mit der Kalaschnikow in der Hand. Doch vorher beten sie und gedenken ihrer Vorfahren. - "Wir sind ein Volk von Kriegern, haben an allen Kriegen Russlands teilgenommen." "Demokratie", so predigt ein Priester, "ist nicht die Sache Gottes!" Die Rückbesinnung auf Vergangenes ist in Russland sehr angesagt, und so haben auch die Kosaken wieder Zulauf. Unser Autor hat drei von ihnen begleitet.

(Produktion 2013)