Lieselotte, die fiepende Robbe

Ein Robotertier im Altenpflegeheim

Von Anja Kempe

Eigentlich heißt Lieselotte Paro, so hat sie ihr Erfinder, der Japaner Takanori Shibata getauft. Aber "Lieselotte" kommt hierzulande besser an. Die Robbe hat eine Rechenleistung von zwei PCs und reagiert über Sensoren auf Berührung und Sprache. Sie wurde für die Betreuung demenzkranker Menschen entwickelt und wird in japanischen und US-amerikanischen Altenheimen schon häufig eingesetzt. Bei uns wurde sie in einem Pflegeheim am Stadtrand von Frankfurt erprobt. (Produktion 2013)