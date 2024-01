per Mail teilen

Ellinor Krogmann im Gespräch mit Susanna Filbinger-Riggert

Susanna Filbinger-Riggert, die älteste Tochter von Hans Filbinger, entdeckte nach dessen Tod 2007 durch Zufall seine Tagebücher. Hans Filbinger war sechs Jahre lang Ministerpräsident von Baden-Württemberg und musste wegen Urteilen, die er als Marinerichter in der Wehrmacht gefällt hatte, zurücktreten. Die Vergangenheit hat lange Jahre auch das Verhältnis der Tochter zu ihrem Vater geprägt. Mit den Tagebüchern in ihren Händen wollte Susanna Filbinger-Riggert ihren Vater besser kennenlernen und verstehen, jenseits von Rechtfertigung und Verurteilung. Dabei kommt sie auch der eigenen Geschichte näher. Am Ende schreibt sie die Vater-Tochter-Biografie "Kein weißes Blatt". (Produktion 2013)

Musiktitel

Ei jenta

Elin Furubotn

CD: Å Nærme Seg Det Nære

Baby plays around

Anthony Strong

CD: On a clear day

Bamba

Cheikh Lô

CD: Balbalou

Coward

Yael Naim

CD: Older