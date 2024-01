Wann möchten Sie geweckt werden?

per Mail teilen

Der Nachtportier vom Hotel Tahiti



Von Regina Burbach

Neulich erblickte er beim Rundgang oben im Flur die Füße eines liegenden Mannes, wie im Krimi.

Wollten Sie nicht auch schon immer einmal wissen, was ein Nachtportier so die ganze Nacht macht? Er ist wach, wenn in den vielen Zimmern über ihm alles schläft. Er träumt sich durch die Stille, denkt nach.

So dachte auch Herr H., als er vor elf Jahren anfing, als Student. Es ist anders, weil eben doch etwas passiert und Herr H. seine Gäste alle sicher durch die Nacht bringen muss, als hielte er Wache auf einem Schiff. Und das heißt auch: warten. Und wach bleiben, obwohl ihm die Augen zufallen.

