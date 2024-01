Eine Familienreise nach Polen



Von Christine Werner

Ostpreußen, Elbing, Tolkemit - wie war es da, wie sah es dort aus? Immer wieder haben die drei Töchter den Vater gefragt, seine Antworten fielen einsilbig aus. Er war vier, als die Familie mit einem der großen Flüchtlingstrecks über das zugefrorene Haff floh. Sie kam mit einem der letzten Schiffe über die Ostsee nach Kiel.

Das war so ungefähr alles, was Autorin Christine Werner und ihre beiden Schwestern von der Familiengeschichte wussten. Also schenkten sie dem Vater zu seinem runden Geburtstag eine Reise: nach Tolkemit, dem Ort seiner Kindheit, in der Hoffnung, dass er sich dort wieder erinnert.