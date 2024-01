Mehr als ein Schuh

Wenn Füße befreit werden

Von Lothar Nickels

Mal eben in ein Schuhgeschäft gehen, sich ein Paar aussuchen, anprobieren und kaufen - fertig! Lothar Nickels kann das nicht. Er braucht Sonderanfertigungen, denn links hat er einen Klumpfuß. Dazu kommt: Er ist ohne Arme geboren worden. Für ihn sind die Füße gleichzeitig seine Hände. Aber die waren lange Zeit in klobige orthopädische Schuhe eingeschnürt. Das Gehen darin war oft schmerzhaft. Und immer wenn er sie angezogen hat, konnte er seine Füße nicht als Hände benutzen. Das war so, als müssten wir jedes Mal unsere Hände in die Hosentaschen stecken, wenn wir laufen wollten. Vor etwa zehn Jahren hat Lothar Nickels beschlossen, diese Schuhe nicht mehr zu tragen. Er fing an, seine Vorstellung vom perfekten Schuh zu verwirklichen. (Produktion 2013)