Segen oder Fluch?

Tafeln für 'n Appel und 'n Ei

Von Katja Heijnen

Ehrenamtliche Helfer sammeln in Supermärkten Lebensmittel ein, die nicht mehr verkauft werden, und verteilen sie an Bedürftige. Was früher Hilfe im extremen Notfall war, ist heute Normalität für Millionen. Günther Salz von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung nannte die Tafel eine Einrichtung, die dem Handel helfe, Müllgebühren zu sparen. Und der Politik erspare sie, bedarfsgerechte Hartz IV-Regelsätze festzusetzen. Wir wollten wissen, was ehrenamtliche Helfer und Menschen, die auf sie angewiesen sind, mit den Tafeln erleben und was sie von ihnen halten.