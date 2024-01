Forever out of Love

Ein Streifzug durch das Museum der zerbrochenen Beziehungen in Zagreb

Von Patrick Batarilo

Die Europäische Zentralbank befindet sich in Frankfurt, das Europaparlament in Straßburg, aber Kroatien hat das "Museum der zerbrochenen Beziehungen", das 2011 als innovativstes Museum Europas ausgezeichnet wurde. Eine Liebe geht zu Ende, wohin mit all den Dingen, die an sie erinnern? - Nach Zagreb ins Museum, welches das Strandgut vergangener Lieben, nämlich die Gegenstände und ihre Geschichten, ausstellt. Einige sind witzig, andere Geschichten tragisch oder bizarr, aber immer spannend und authentisch. Der Autor streift durch das Museum - in Begleitung einer jungen Zagreberin, die selbst einen Gegenstand spenden will. (Produktion 2013)