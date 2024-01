Wahre Liebe wartet

per Mail teilen

Purity Balls - Feste der Enthaltsamkeit



Von Tom Noga

Purity Balls sind Bälle, die so ähnlich ablaufen wie die Abschlussfeste der High Schools in den USA. Nur gehen die Mädchen nicht mit ihrem Freund dorthin, sondern mit ihrem Vater. Und sie sind auch nicht 16 Jahre alt, sondern 13 und jünger und geloben dort feierlich, jungfräulich in die Ehe zu gehen.

Was als Bewegung gegen eine sexualisierte Welt auftritt, hat dann doch vor allem die eine, altbekannte Botschaft: Junge Frauen sind nur durch ihre Jungfräulichkeit wertvoll.

Tom Noga hat an einem Purity Ball in Alabama im Bibelgürtel der USA teilgenommen.