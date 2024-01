Die Zukunft beginnt auf dem Berg

per Mail teilen

Junge Ukrainer gründen ein Seminarhaus



Von Christiane Seiler

Als die Autorin 2011 in der Ukraine war, verriet Ivanna ihren Traum vom Seminarhaus in den Karpaten, einem "Ort für Bildung, Selbstfindung, Kulturaustausch". Anfang 2014 hat eine Revolution den korrupten Präsidenten verjagt. Heute ist im Osten des Landes Krieg, drängende gesellschaftliche Reformen kommen kaum in Gang.

Aber Ivannas Traum geht in Erfüllung. Mit Hilfe der lokalen Bevölkerung richten junge Ukrainer aus West und Ost ein altes Haus wieder her. Sie arbeiten an der demokratischen Neufindung ihres Landes, suchen nach Perspektiven für ihre persönliche Entwicklung. Die traumatischen Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahre sind immer präsent.