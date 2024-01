per Mail teilen

Ellinor Krogmann im Gespräch mit der Historikerin Miriam Gebhardt

Nicht nur die sowjetischen Soldaten haben zum Ende des 2. Weltkriegs massenhaft Frauen und Mädchen in Deutschland vergewaltigt, auch die US-Amerikaner, Franzosen und Briten. Für diese Einsicht hat die Historikerin neue Quellen ausgewertet, die auch belegen, wie deutsche Behörden, Ärzte und Seelsorger die Integrität der Opfer bezweifelten und nicht geholfen haben. Schweigen war das Gebot der Stunde. Und so wirken die Verbrechen bis heute in den Familien und nachkommenden Generationen nach.

Buchhinweis:

Miriam Gebhardt

Als die Soldaten kamen

Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des zweiten Weltkriegs

Deutsche Verlagsanstalt (Euro 21,99)