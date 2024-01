Unsere versäumten Tage

Liebesbriefe von NVA-Soldaten



Feature nach Originaldokumenten von Marie von Kuck

18 Monate dauerte in der DDR die Wehrpflicht. Briefe waren in dieser Zeit für die jungen Männer oft der einzige Weg, den Kontakt zur Außenwelt aufrecht zu erhalten. In ihnen erzählen sie eindringlich vom Verlust ihrer Freiheit und Privatsphäre, von Drill, Heimweh und brutalen Schikanen innerhalb der internen Hackordnung - dem Leben von Soldaten, wie es sich ganz ähnlich in vielen Armeen weltweit abspielt.

Musikliste

Fourth of July

Sufjan Stevens

CD: Carrie & Stevens

Hier bin ich Sohn

Max Mutzke

CD: Max

All Winter Might Come Fall

Susanna Sawoff

CD: Bathtub Rituals