Zart besaitet, hart verkauft

Zwei junge Männer wollen als Künstler Erfolg

Von Elske Brault

Sie stehen beide am Anfang ihrer Karriere, der Romanautor Dirk Laucke und der Popmusiker Alex Hirsch. Laucke hat bereits Erfolg als Dramatiker, im geschlossenen Theatermikrokosmos. Jetzt wagt er sich erstmals mit Lesungen selbst auf die Bühne. Ein Lied von Hirsch verwendete ein Telefonanbieter als Werbemelodie. Doch das war in englischer Sprache, Alex Hirsch will mit deutscher Popmusik Erfolg haben. Die beiden Männer Anfang 30 versuchen, in einer schwer überschaubaren Welt einen sicheren Platz zu erobern. Wie viel müssen sie preisgeben von ihrer Persönlichkeit, und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sich wieder zurückzuziehen in die Innenwelt, dorthin, wo die Texte und Lieder entstehen?