Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben …

Über das Zählen und andere Zwänge



Von Matthias Baxmann

Jeder kämpft mit Alltagszwängen: Ordnung, Reihenfolge, Rituale, aber auch Sammelleidenschaft, Macken und Marotten. Ab wann ist das Nichtbetretendürfen von Trennlinien zwischen Gehwegplatten kein Spiel mehr, wann wird die erzwungene Ordnung in Kleider- und Kühlschrank, in Spülmaschine und Regal zur Obsession?

Man kann nicht anders, als bestimmte Handlungen immer genauer auszuführen oder wird von den Gedanken daran getrieben - eine Störung, die irgendwann so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass sie den alltäglichen Ablauf in Familie und Beruf lähmt.

Matthias Baxmann traf Menschen an der Schwelle: Wann endet der Drang, wann beginnt der Zwang?