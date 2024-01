Einen Tag alt sein

Wie ich einmal einen Alterssimulationsanzug trug



Von Patrick Batarilo

Müde Muskeln, schwache Augen, taube Ohren: Dieser Anzug macht nicht schick, wenn man ihn überstreift - er zeigt die Zukunft des eigenen Körpers. Mit dem Alterssimulationsanzug wird der Alltag zur Belastungsprobe: 18-Kilo-Gewichte, Halskrause, eine Spezialbrille, Handschuhe sowie Kopfhörer. Das alles schränkt schrecklich ein. Genau darum geht es auch: Der Anzug soll jüngere Menschen nachempfinden lassen, welchen Einschränkungen Ältere im Alltag ausgeliefert sind.

Der Autor hat den Anzug ausprobiert, im Theater, beim Einkaufen, sogar beim Autofahren - und er hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit dem eigenen Älterwerden und dem seiner Eltern auseinanderzusetzen.

Musikliste

Trudno

Natalia Mateo

CD: Heart of Darkness

You Are What You Take

The Leisure Society

CD: The Fine Art of Hanging On

Amethyst

Avishai Cohen Trio

CD: From Darkness