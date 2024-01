Eine Zugreise zu viert

Von Moskau nach Kiew zur Lesben- und Schwulen-Demonstration



Von Julia Solovieva

Igor ist 30 Jahre alt und arbeitet bei einem staatlichen Fernsehsender. Xenia ist 24 und hat gerade ihr Mediendesign-Studium abgeschlossen. Tarija ist 31 und hat eine Doktorarbeit über Gewalt in der Familie geschrieben. Alle drei sind Aktivisten der Moskauer Lesben- und Schwulenbewegung und engagieren sich gegen die diskriminierenden Gesetze in Russland. Im Juni 2014 fahren sie mit dem Nachtzug von Moskau nach Kiew, um dort an Gay-Pride-Veranstaltungen teilzunehmen. Julia Solovieva hat die drei im Platzkartnyj-Waggon begleitet, einem Großraumwagen mit ungefähr 60 Schlafplätzen. Nach einem Jahr fragt sie, was die drei in der Zwischenzeit erlebt haben.