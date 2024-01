Leben in Deutschland, Arbeit in Luxemburg

Von Birgit Pfaus-Ravida

Der Musiklehrer Marius und die Krankenschwester Anne sind Grenzgänger. Aber sie bewegen sich in die umgekehrte Richtung wie die Arbeitsmigranten, von denen bei uns meistens berichtet wird. Die beiden fahren täglich 100 bis 200 Kilometer und nehmen einigen Stress in Kauf, weil Deutschland mittlerweile zu einem Billiglohnland geworden ist; zum Teil auch für qualifizierte Berufe. Musiklehrer z.B. müssen eine anspruchsvolle Hochschulausbildung absolvieren, bekommen aber als Anfänger in Deutschland oft nur das Gehalt einer Putzkraft. In Luxemburg verdient Marius doppelt so viel wie seine deutschen Kollegen. Und Anne hat als qualifizierte Pflegekraft ähnliche Erfahrungen gemacht.