Halbnomaden und ihre Leiden

Von Berufs wegen ständig unterwegs

Von Lothar Nickels

Was, wenn man nach dem Studienabschluss nicht dauerhaft beschäftigt ist? Dann kann es geschehen, dass man sich von Projekt zu Projekt durchkämpft und zu einem Halbnomaden wird, der auf vieles verzichten muss, aber auch viel Neues sieht. So so erging es auch Maria, einer Botanikerin, geboren am Niederrhein. Sie studierte unter anderem in den USA und Schottland und bestimmte, bis dahin noch unentdeckte, Pflanzen im peruanischen Urwald. Jetzt endlich ist Maria zusammen mit einem Lebensgefährten in Dänemark sesshaft geworden.