Zimmer mit Aufsicht

Zu Besuch in einem der letzten Ledigenheime Europas

Von Andi Hörmann

185 Euro Miete für ein Zimmer, und das in München? In Europas letztem Ledigenheim ist das möglich, doch die Warteliste ist lang. Und wer hier wohnt, steht nicht auf der Gewinnerseite der Leistungsgesellschaft, auch wenn er noch so hart gearbeitet hat. Wer ein Zimmer bekommt, gilt offiziell als sozial schwach. Es sind Menschen, die sich reguläre Mieten nicht leisten können: Arbeitslose, Verschuldete, sogar Rentner. Viele der fast 400 Männer sind extreme Einzelgänger. Das Ledigenheim ist eine abgeschlossene Männerwelt, in dem Damenbesuch streng verboten ist. Darüber wacht der Pförtner, der auch schon seit mehreren Jahrzehnten hier lebt. Seit 2010, erstmals in der Geschichte der gemeinnützigen Einrichtung, wird das Haus von einer Frau geleitet. Claudia Bethcke will jedem Bewohner mit Menschlichkeit und Respekt begegnen. Ein Hausbesuch.