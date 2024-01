Meine Generation kann etwas ändern

Abraham Hdru - ein Weltbürger aus dem Saarland

Von Grace Yoon

Abraham Hdru wird 1995 in Saarbrücken geboren. Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus dem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Eritrea nach Deutschland geflohen. Sie sprechen kein Deutsch und haben keinen Schulabschluss, doch ihr Sohn nutzt alle Chancen, die sich ihm bieten, engagiert sich bei den Pfadfindern, als Schülersprecher seiner Gesamtschule und bei den Jungen Europäischen Föderalisten. Als 15-Jähriger bewirbt er sich erfolgreich für ein Stipendium, mit dem er ein Jahr die Highschool in Washington besuchen kann. Sein Abitur macht er als Stipendiat auf dem United World College in Hongkong. Jetzt will er Wirtschaft und Politikwissenschaft studieren und sich für eine gerechtere Flüchtlingspolitik einsetzen.