Der verwundete Kämpfer

Afghanistan-Veteran Robert Sedlatzek-Müller

Von Egon Koch

6. März 2002, Afghanistan. Fünf ISAF-Soldaten sterben bei der missglückten Entschärfung einer russischen Rakete. Der Fallschirmjäger Robert Sedlatzek-Müller überlebt, ist aber verwundet an Leib und Seele. Diagnose: posttraumatisches Belastungssyndrom. Der Bundestag hat ihn in den Einsatz geschickt, mit den Folgen lässt ihn die Gesellschaft danach aber allein. Sein Diensthund rettet ihn vor dem Suizid. Von da an kämpft er um die Anerkennung seiner Wehrdienstbeschädigung und macht sein Schicksal zu seiner Aufgabe - mit viel Engagement setzt er sich für andere einsatzgeschädigte Soldaten ein.