Kein fremdes Leid

Eine russische Ärztin rettet ukrainische Kinder



Von Antje Leetz

Der neunjährige Wanja aus dem Donbass verlor im Januar 2015 durch eine Granate zwei Beine und das Augenlicht. Die Ärztin Jelisaweta Glinka holte ihn in eine Spezialklinik nach Moskau. Wie viele andere Kinder aus der Ostukraine, die schwer verletzt sind oder krank. "Im Kriegsgebiet würden sie zugrunde gehen."

Die abenteuerlichen Fahrten in das zerstörte Land nehmen "Doktor Lisa", wie sie liebevoll genannt wird, sehr mit. Ungeduldig wartet sie in dem mit Medikamenten vollgestopften Raum ihrer Stiftung "Gerechte Hilfe" auf den Kollegen, mit dem sie gleich wieder nach Donezk fährt. "Wenn nur die Waffenruhe hält!"

Musiktitel:

Should have known better

Sufjan Stevens

CD: Carrie & Lowell

Solitudo diaboli

Natalia Mateo

CD: Heart of darkness