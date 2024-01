Von Gian Snozzi

Mit Frederik Bott

Regie: Ulrich Lampen

(Produktion: SWR 2015)



Diese Lesung steht nach der Sendung als Download auf swr2.de/tandem



Länge: ca. 20 Minuten

Bei einer Gefechtsübung der Schweizer Armee stirbt einer der Rekruten, Bert Sebermann, an Herzversagen. Sein Kamerad, der immer hinter ihm in der Schützenkolonne marschiert ist, lässt die Ereignisse des Manövertags Revue passieren: den stundenlangen Marsch in der prallen Sonne, die Demütigungen durch die Korporäle, den sinnlosen Sturm mit Gasmaske und Schutzanzug auf ein fiktives Dorf in der größten Mittagshitze, die Überforderung der Vorgesetzten, als Sebermann leblos zusammenbricht, und die Schikanen, die darauf folgen.

Der Klappstuhl für unsere Lesung stand am 13. Mai 2015 im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele im Schwetzinger Schlossgarten.

