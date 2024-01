Der Mann, der plötzlich verschwunden war

Anton, unser Nachbar

Von Regina Burbach

(Wdh. vom Montag, 19.20 Uhr)

Eine Straße in einer Großstadt. Alle kannten Anton, den Eigenbrötler um die 70, der seine freundliche Seite mit Grimmigkeit verbarg. Wenn an den Gartenzäunen gestritten wurde, hörte man ihn am lautesten. Und noch lauter, wenn er im Park gegenüber aus voller Kehle seinen Hund kommandierte. Anton nervte, bot Stoff für Tratsch, aber erfreute alle, die vom Balkon in seinen Garten voller Windspiele gucken konnten. - Doch plötzlich fehlte Anton im Klangbild der Straße. Wird verreist sein. Nein, nicht verreist, tot. Gestorben war er, allein, in seinem Haus, und lange unbemerkt.